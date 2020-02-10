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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sapanca’da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Sapanca’da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

CENAZE ARAÇ VE POLİSLER DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

Polis Karya Ormanlı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan ormanlık alanda başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre, Sapanca ilçesinde Uzunku Mahallesinde ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini görmesi üzerine durumu polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan kimliği belirsiz erkek cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede başından tek kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. Cesedin kimliğinin tespiti ve kesin ölüm tarihinin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine nakledileceği öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.
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