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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şantiyeye gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar İzle

Şantiyeye gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar İzle

tilkiden görüntü

Yaz Günleri Ormanlı Karahisar Uttu Hayvan 

-tilkinin beslenmesi
-detay

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL)- Bu sefer kurnazlığı 'yemek' uğruna AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir şantiyede çalışan Mehmet Poyraz, düzenli olarak şantiyeye gelen tilkiyi kendi elleriyle besliyor. Daha çok kurnazlıklarıyla zihinlerde yer edinen tilkiler, vahşi hayvanlar olarak bilinse de zaman zaman insanlarla insanlarla iletişimi çok uzun yıllara dayanıyor. Türkiye'de hemen her yerde görülen tilkiler, özellikle ormanlık alanlarda yaşıyor. Her ortama ayak uydurabilen bu hayvanlar, şehre yakın alanlarda bulunarak beslenme ihtiyaçlarını da karşılıyor. Şuhut ilçesine bağlı Başören Köyünde de bir tilki, yaşam alanına yakın bir noktada bulunan şantiyeyi adeta mesken tuttu. Şantiye çalışanlarından Mehmet Poyraz, soğuk kış günlerinde yiyecek bulamadığı için şantiyeye gelen tilkiyi beslemeye başladı.
Zamanla şantiyede kolayca yiyecek bulduğu için duruma alışan tilki, her gün alan gelmeye başladı.
Şantiyede bulunan evlerin önüne gelerek kendisini gösteren tilkiye şantiye personelleri bina camından yiyecek uzatıyor. Evcil bir hayvan gibi davranan hayvanı görenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kış aylarının ardından yaz günlerinde de şantiyeye gelen tilkiyi besleyen Poyraz'ın çektiği görüntüler de durumu gözler önüne seriyor.
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