Şanlıurfalılar korona virüsten korunuyor

- Korona virüsü Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından vatandaşlar hastalığa karşı önlemlerini artırdı. Bölgede hava sıcaklığı nedeniyle endişe taşımayan bölge insanı virüs ihtimaline karşı kendi tedbirlerini kendi alıyor. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip Korona virüs Türkiye’de de ilk vaka görüldü.

Henüz Korona virüsü tedavisi veya aşısı bulunmazken, Şanlıurfalı vatandaşlar salgın hastalığa karşı tedbirlerini aldı. Virüsten korunmak için vatandaşlar öncelik olarak hijyenik temizliğe önem veriyor. Sık sık ellerin yıkanması, antiseptik kolonya veya jel kullanılması, yakın temastan kaçınmak gibi birçok önlem alan vatandaşlar, salgın hastalığın bir an önce yok olması için çare bulunmasını istedi. “Korona virüsten korunmak için temizlik şart” Korona virüsten korunmak için temizliğe önem verilmesi gerektiğini belirten vatandaş Hacı Murat Küp, “Korona virüsten korunmak için bol bol ellerinizi yıkıyoruz. Salgın hastalığa karşı tedbirimizi aldık. Öncelik olarak temizliğe dikkat etmeliyiz. Kılık kıyafetimize dikkat ediyoruz. Allah bu hastalığı Türkiye’ye bulaştırmasın. Kalabalık ortamlardan kaçınmamız lazım. Selam verirken tokalaşmıyoruz. Müslüman kardeşlerimiz Balıkgöl’e ziyarete gelmiş, dua ediyorlar” dedi.

Vatandaş Mahmut Öztürk ta, “Korona virüsüne karşı mümkün olduğu kadar tedbirimizi alıyoruz. Her şeyin en iyisini Allah bilir. Her zaman abdestimizi alıyoruz, temizliğimize dikkat ediyoruz. Allah’a şükür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Korona virüsüne karşı tedbir aldığını dile getiren vatandaş Müslüm Sürünler, “ Bu hastalığa karşı önlemler alıyoruz. Bir tedbir vardır, birde taktir vardır. Tedbiri almak bizlere mahsustur. Kişisel temizliğe dikkat ediyoruz. Bir müslümanın korona virüsüne yakalanması çok düşük bir ihtimaldir. Müslümanlar günde 3-4 defa abdest alıyor. Korona virüsten korunmak için temizlik şart” ifadelerini kullandı. “Urfa sıcak bir bölgedir, salgın hastalık gelmez” Önceden tedbir alarak salgın hastalığın önüne geçilebileceğini aktaran vatandaş Samed Ayıkgöz, “Bizim Korona virüsüyle bir işimiz yok. Urfa isotu zaten her şeyin ilacıdır. İsot zaten her şeye devadır. Urfa’da sıcaklık 25 derecenin altına düşmüyor. Bilim adamları verdiği bilgiye göre sıcaklık 25 derecenin üstünde ise bu hastalık bulaşmıyormuş. Türkiye’de bir vaka görülmüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tedavi edildiğini söyledi.



Bizim korkulacak bir şeyimiz yok. Kutsal bir şehirdeyiz. Herkes namazında, işindedir. Tedbirlerimiz alarak bu salgın hastalığa önüne geçebiliriz” diye konuştu.

