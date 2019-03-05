Şanlıurfalı öğrenciler ilk defa Balıklıgöl’ü görme sevincini yaşadı Haberi

-Balıklıgöl'ü gezen öğrencilerden görüntüler

-Balıklıgöl platosundan detaylar

-Şanlıurfa İl Milli Eğitim Ölçme Değerlendirme Merkezinde görev yapan Şahin Özbilici konuşmaları

-Öğrencilerin konuşmaları

-Genel görüntü ve detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinin kırsal mahallelerinde eğitim gören öğrenciler Balıklıgöl ve tarihi yerleri ilk kez görme sevincini yaşadılar. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinin kırsal mahallelerinde eğitim gören öğrenciler Balıklıgöl platosunu ilk kez görme sevincini yaşadılar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa il Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle, ‘Şanlıurfa’yı tanıyalım’ projesi kapsamında Siverek’in Oluklu Ortaokulu’ndan 80 öğrenci kentteki tarihi yerleri tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

“Amacımız öğrencileri Şanlıurfa’yı tanıtmak” Şanlıurfa İl Milli Eğitim Ölçme Değerlendirme Merkezinde görev yapan Şahin Özbilici, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa il Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle, ‘Şanlıurfa’yı tanıyalım’ projesi kapsamında Siverek’in Oluklu okulundan 80 öğrenciyi buraya getirdik. Kırsal kesimlerde eğitim gören öğrencileri Şanlıurfa’nın tarihi yerleri ve eserleri tanıtmak. Okullarımızın birçoğu kırsal kesimlerde, çok uzak noktalarda buralara gelemiyorlar. Gerçekleştirdiğim bu proje sayesinde bir nebze olsun öğrenciler buraları görme fırsatı buluyor” dedi.

"İlk kez Balıklıgöl’lü gezme imkanı buldular" Siverek’in Oluklu Ortaokulu’ndan gelen öğrenciler ise, Şanlıuırfa’nın tarihi yerleri ve eserlerini gezme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, Balıklıgöl’e ilk kez gördükleri için büyük sevinç yaşadıklarını ifade etti.

(SÖ-SD-

