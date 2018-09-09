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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfalı iş adamı sünnet düğününde takı olarak doları kabul etmedi Haberi

Şanlıurfalı iş adamı sünnet düğününde takı olarak doları kabul etmedi Haberi

Düğünden detaylar

Sünnet Düğünü Dolar Yansıma 

-Takılan Türk lirası
-Faruk Bayuk'un açıklaması
-Takılardan görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da iş adamı Faruk Bayuk, oğlunun sünnet düğününde davetlilerin hediye olarak oğluna dolar takmasını kabul etmedi. Şanlıurfa’da iş adamı Faruk Bayuk, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına tepki olarak oğlunun sünnet düğününde, Amerikan dolarının hediye olarak, oğluna takılmasını kabul etmedi. Yoğun katılımın olduğu sünnet düğününde, vatandaşlar da Bayuk’un örnek davranışının tüm düğünlere yansıması gerektiğini belirterek, sünnet olarak erkekliğe ilk adımı atacak Muhammed Kemal’e takı olarak Türk lirasını taktılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası Türk lirasının değerlenmesi için yurt genelinde başlatılan çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini belirten İş adamı Faruk Bayuk, katılım gösteren ve Türk lirası olarak takı takan tüm davetlilere teşekkür etti. Bayuk’un oğlu Muhammed Kemal’e kirve olan Şanlıurfa Eski AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, ülke olarak, millet olarak Amerikan dolarını gündemden düşürdüklerini kaydetti.

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