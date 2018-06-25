Şanlıurfalı gençlerin seçime özel videosu... “Bu sefer de olmadı, güle güle Kemal”



- Şanlıurfa’da 4 arkadaşın darbuka eşliğinde söylediği seçim sonucu şarkısı tıklama ve paylaşım rekorları kırıyor. Şanlıurfa’da 4 arkadaşın seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından söylediği şarkı tıklama rekorları kırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkede yüzde 50’nin üzerinde oy almasını kutlayan gençler, “Muharrem boyun eğdi, Meral evine gitti. Reis köşküne gitti, Türkiye devam dedi.

Yandırdı yine Kemal, bu sefer de olmadı, güle güle Kemal” sözlerini taşıyan şarkısı paylaşım ve tıklama rekorları kırıyor. Yüksek bir binanın tepesindeki terasta bir araya gelen gençlerin videosu kısa sürece binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

