Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı yılın sadece 2 ayı tüketilebiliyor İzle

-patates görünümündeki kemenin ham hali

-Kemenin kebap ustasının elinde küçük küçük parçalara ayrılması

-kebabın ustasının elinde parçalanarak kıyma eti karıştırılması

-şişlere saplanarak ocakta pişirilmesi

-kemenin servise hazır hale getirilmesi

-müşterilerin keme kebabının yemeleri

-Şanlıurfalı keme kebabı ustası Şükrü Bayram’ın açıklaması

-Müşteri Bedrettin Arslanoğlu’nun keme kebaını tatıktan sonraki açıklaması

-Genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Dağlarda yetişen keme mantarından yapılan kebap yılın sadece iki ayında tüketilebiliyor- Mart ve Nisan aylarının vazgeçilmez kebabı “keme” ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da dağlık alanlarda yetişen ve toplandıktan sonra da kebabı yapılan yörenin özel “keme kebabı” vatandaşlar tarafından yılda sadece 2 ay süreyle tüketilebiliyor. Şanlıurfa’da, ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı" sadece Mart ve Nisan aylarında tüketilebiliyor. Gastronomi turizminde adından söz ettiren Şanlıurfa’daki kebap çeşitleri, yöre halkının yanı sıra damak tadını önemseyen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Bölgede bahar yağmurlarının ardından yetişen keme mantarından yapılan kebap da sadece Mart ve Nisan aylarında tüketilebildiği için yüksek fiyatına rağmen ilgi görüyor. Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köylüler tarafından toplanan ürünü, kebap ustaları etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber ve kuru soğanla servis ediliyor. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya erken çıkan ve fiyatı da geçen yıla oranla düşük olan kemenin kilogramı 90 ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Söz konusu kebabı, uzun süre sonra menülerde görmeye başlayan vatandaşlar da fiyatına bakmaksızın tadabilmek için ilgili mekanlara akın ediyor. Kentin en meşhur kebap ustalarından Şükrü Bayram, baharla birlikte keme kebabının akla geldiğini ve bu anlamda müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.



Porsiyonu 35 liradan satılıyor Şanlıurfalı keme kebabı ustası Şükrü Bayram, “44 yıldır bu mesleği yapıyorum. Keme Urfa’nın eski bir mantar yemeği çeşididir. Urfa’da baharın mart ve nisan aylarında yetişir. Bahar deyince keme akla gelir, keme deyince Şükrü usta akla gelir. Göze çok faydası vardır ve vücudu dinç tutar. Genelde keme sezonu bittikten sonra da bende keme bulunur. Dipfrize bırakırım vatandaşlar arar beni ‘Şükrü usta bize 2 tane, 3 tane varsa keme ver’ der. Bende dipfrizden çıkartıp veriyorum. Vatandaşlar eve götürüp ilaç yapıyorlar. Kemeli kebap dışarıdan gelen vatandaşlar içinde 35 lira, buradaki yerli vatandaşlar içinde 35 lira, fiyatlarımız standarttır. İkinci bir fiyat uygulaması bizde olmaz. Keme kebabına mart ve nisan aylarında çok yoğun ilgi oluyor” dedi.

Keme kebabıyla 3 ekmek yedi Şanlıurfa merkezden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan keme kebabı yemek için arkadaşıyla birlikte geldiklerini belirten Bedrettin Arslanoğlu, “Çok lezzetli inanmayacaksınız ama 3 ekmek yedim. Her yıl mart, nisan aylarında buraya gelip keme kebabı yeriz. Bence yemeyen herkes keme kebabından tatmalıdır. Yedikten sonra vazgeçilmez oluyor zaten. Bir dürüm yiyen ikincisini istiyor. Sırf Keme yemek için köyden geldim, kememi yedim birazdan da köye çıkarım” diye konuştu.



