Şanlıurfa ve Kilis’te 250 aileye insani yardım malzemesi dağıtıldı Haberi

-düzenlenen tören

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Türkiye İhracatçılar Meclisinin, “Birliklerimiz birlikteliğimizdir” kampanyası kapsamında hazırladığı 35 tırlık insani yardım malzemesi Kilis ve Şanlıurfa’da ihtiyaç sahibi 250 aileye ulaştırıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) Barış Pınarı Harekatı’na sınırı olan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza yardım sağlamak amacıyla başlattığı “Birliklerimiz birlikteliğimizdir” kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardım malzemeleri gönderildi. İçerisinde battaniye, halı, ayakkabı, giyim eşyası ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı 35 tırlık insani yardım malzemesi Kilis’in Göktaş, Ceritler, Karacaören köyleri ve Şanlıurfa’nın Akçakale İlçelerinde Türk Kızılay tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 250 aileye dağıtıldı. İsmail Gülle “Sırada İstihdam var” Şanlıurfa’nın Akçakale Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Geçtiğimiz hafta 200’e yakın ihracatçımız ile operasyona destek vermek için Akçakale’deydik. Yaptığımız ziyarette, Barış Pınarı Harekatına, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak her zaman destek olacağımızın, şanlı Mehmetçiğimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızın ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteği ulaştıracağımızın sözünü vermiştik. Bugün bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İsmail Gülle, ihracatçı birliklerinin başkan ve yöneticilerinin verdiği destekle gerçekleştirdikleri yardım kampanyasının 10 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını ve 35 tırlık yardım malzemesini bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

İhracatçılar olarak ülke için çalışıp ülke için üretmeye devam edeceklerini ifade eden Gülle, “Bundan sonraki süreçte Akçakale Belediye Başkanı ile yatırım ve istihdam projelerini konuşmak üzere burada olacağız” diye konuştu.

Programda Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay da birer konuşma yaptı.



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