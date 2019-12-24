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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kızıldemir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kızıldemir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kızıldemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir'in fotoğrafları incelemesi - İsa Kızıldemir'in konuşması Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kızıldemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı (ŞUTB) İsa Kızıldemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kızıldemir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.İsa Kızıldemir, haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Fotoğrafların tamamının çok güzel ve anlamlı olduğunu belirten Kızıldemir, şunları söyledi:"Seçim yaparken çok zorlandım çünkü hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan yerleşim birimlerinde savaş mağduru çocukların yüzünün güldüğü fotoğrafı seçtim. Çünkü burada Türk askerinin gittiği bölgelere huzur ve barışı götürmesini anlatan bir fotoğraf olduğu için anlamlı buldum. 'Millilerden asker selamı' fotoğrafında ise milli oyuncularımızın selam vermesi birlik ve beraberliğimizi bir kez daha göstermiş oldu. AA foto muhabirlerinin hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Şimdiden dereceye girecek muhabirlerimizi tebrik ederim."

Muhabir Uttu Gori Trol 

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