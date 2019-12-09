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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa sise teslim oldu İzle

Şanlıurfa sise teslim oldu İzle

Şanlıurfa

Gesi 

-Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu
-Kentin farkı bölgelerinden oluşan sis görüntüleri
-Trafikte sürücülerin sis farları yakarak ilerlemesi
-Vatandaşlardan detay
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da sabah erken saatlerde ortaya çıkan sis, kentin birçok bölgesinde etkisini sürdürüyor. Şanlıurfa'da sabah saatlerinde yoğun sis vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Kent görüş mesafesi yaklaşık olarak 100 metreye kadar inerken, sürücüler ise seyir halindeyken sis farlarını yakarak yoluna devam etti. Şehirdeki etkili olan sis öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 9 derece civarında ölçüldüğü kentte trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
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