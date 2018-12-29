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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı

Şanlıurfa sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı

Komandoların askeri araçlara binişi

Polis Mavi Bereliler Komando Askeri Araç Mavi Bereli 

-Araçların geçişi

( HATAY )- Hatay’a gelen 300’e yakın komando gece saat 03.30’da Kırıkhan ilçesine giriş yaptı HATAY

- Şanlıurfa sınırına askeri araç ve komando sevkiyatı devam ediyor. Fırat'ın Doğusu'na yapacak operasyon için Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’a gelen 300’e yakın komando, Kırıkhan ilçesine gece saat 03.30’a giriş yaptılar. Kırıkhan’da dinlenen mavi bereliler, daha sonra yaklaşık 70 askeri ZPT araçları ile polis eskort eşliğinde Kırıkhan’dan ayrıldılar. Komandoların askeri araçlarla birlikte Şanlıurfa sınırında görev alacakları öğrenildi.
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