Şanlıurfa sınırına dev tank sevkıyatı

-farklı açılardan görüntüleri

-tankları taşıyan tırların Şanlıurfa'ya girişleri

-polis noktasından geçmeleri

-köprünün altından geçmeleri

-arka arkaya dizilmeleri

-20. zırhlı tugay komutanlığına girmesi

-tank yakın açı çekimler



( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Çok sayıda tank taşıyan konvoy Şanlıurfa’ya geldi- Gözler Münbiç’e çevrilmişken Şanlıurfa’ya dev tank sevkıyatı ŞANLIURFA



- Gözler Münbiç’e çevrilmişken Hatay’dan Suriye sınırındaki Şanlıurfa’ya çok sayıda tank gönderildi. Tırların üzerindeki 50’den fazla tank, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Münbiç’e yönelik düzenlenmesi muhtemel operasyon için sevkıyatlar devam ediyor. Türkiye’nin bir çok bölgesinden terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Münbiç kenti kırsalı ile Çobanbey, Elbeyli ve Carablus’a zırhlı araç ve askeri personel sevkıyatı yapılırken sabaha karşı ise Şanlıurfa’ya dev bir tank sevkıyatı yapıldı. Hatay’dan yola çıkan konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep üzerinden Şanlıurfa’ya geldi. Polis araçlarının eşlik ettiği tırlar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geldi. Şanlıurfa’ya ulaşan tırların üzerinde 50’den fazla tank olduğu ve Fırat’ın doğusundaki sınır bölgesinde kullanılacağı öğrenildi.

