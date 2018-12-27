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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa sınırına demiryolu ile askeri sevkiyat İzle

Şanlıurfa sınırına demiryolu ile askeri sevkiyat İzle

Yük vagonunda askeri araçların geçişi

( ADANA ) ADANA

Vagon Askeri Araç 


- Şanlıurfa sınırına askeri araç ve tank sevkiyatı demiryolu ile devam ediyor. Çeşitli birliklerden gönderilen Şanlıurfa sınırında konuşlandırılmak üzere yük vagonuna yüklenen askeri araç ve tanklar Adana üzerinden demiryolu ile bölgeye sevk edildi.
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