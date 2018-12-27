Şanlıurfa sınırına demiryolu ile askeri sevkiyat İzle



- Şanlıurfa sınırına askeri araç ve tank sevkiyatı demiryolu ile devam ediyor. Çeşitli birliklerden gönderilen Şanlıurfa sınırında konuşlandırılmak üzere yük vagonuna yüklenen askeri araç ve tanklar Adana üzerinden demiryolu ile bölgeye sevk edildi.

