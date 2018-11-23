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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa polisinden öğretmenlere en güvenli hediye Haberi

Şanlıurfa polisinden öğretmenlere en güvenli hediye Haberi

okul çevresinde uygulama yapan polisler

Okul Servisi Para Cezası Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-üzerleri arananlar
-kimlik sorgulamaları
-okul servislerinin denetlenmesi
-okullarda ve öğrencilerden görüntüler

( ŞANLIURFA )- Polisten öğretmenlere sıra dışı hediye- Polisler okul çevrelerinde kuş uçurtmadı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa emniyeti, öğretmenlere günlerinde sıra dışı bir hediye verdi. Polisler, toplam 141 okulun çevresindeki denetleme yaptı. UUygulamada ekipler, 818 şüpheli şahsın kimliğini sorgulanırken 40 internet salonu, 11 oyun salonu, 2 iddia bayisi, 17 kafe ve 57 parkta ise denetleme yaptı. Ayrıca 106 okul servisi ve 35 araç kontrol edilerek 10 okul servisine kusurlarından dolayı para cezası kesildi. En sıra dışı hediye polisten Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Öğretmenler Gününde eğitimcilere sıra dışı bir hediye verdi. Güvenli bir ortamda eğitimin devam etmesi için Öğretmenler Gününe özel geniş çaplı bir uygulama yapıldı. Rutin olarak yapılan Güvenli Okul uygulamadan farklı olarak Öğretmenler Gününe özel yapılan uygulamada 141 okulun çevresinde şüpheli görülen 818 kişinin üst araması yapılarak kimliği sorgulandı. Öğretmenlerin yanı sıra öğrencilerin de güvenliğini düşünen ekipler, 40 internet salonu, 11 oyun salonu, 2 iddia bayisi, 17 kafe ve 57 parkta da denetleme yaptı. Ayrıca 106 okul servisi ve 35 araç kontrol edilerek 10 okul servisine kusurlarından dolayı para cezası kesildi. (Şİ-SD
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