Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’nın tarihi mağaraları turizme kazandırılıyor

Şanlıurfa’nın tarihi mağaraları turizme kazandırılıyor

Belediye başkanı Beyazgül'ün açıklaması

Teknoloji Kamulaştırma Allah Tarihi Mekan Yıkım Çalışmaları 

-detay görüntüler

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da kaya mezarları ve mağaraların çevresindeki yapılar yıkılarak tarihi mekanlar turizme kazandırılıyor ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da Kızılkoyun Projesi kapsamında gün yüzüne çıkarılan kaya mezarları ve mağaraların çevresindeki yapılar iş makineleri ile yıkılıyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kızılkoyun Projesi kapsamında ortaya çıkan mağaralardaki çalışmalarda sona gelindi. Haleplibahçe Mahallesi’nde 2. ve 3. derece sit alanı olan 40 dönümlük alanda ortaya çıkan mağaralar turizme kazandırılıyor. Alanda incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kızılkoyun Projesi ile daha önce gün yüzüne çıkarılan kaya mezarları ve mağaralar çevresinde kalan binaların yıkılarak mevkinin turizme kazandırılacağını söyledi.

Yapılan incelemeler sonrası açıklamada bulunan Beyazgül, “Kızılkoyun Nekropol alanında kalan eski yapılarımızın yıkım çalışmalarına başladık. Burada yaşayan insanlarımız alt yapı ve teknolojinin gerektirdiği birçok şeyden yararlanamıyordu. Bizler burada yaşayan vatandaşlarımızın evlerinin bedelini vererek 2 milyon 551 bin Türk Lirası kamulaştırma yaptık. İnşallah bu yapıları yıkarak tarihi mekanın devamı olarak açacağız. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun, vatandaşlarımızdan talebimiz bizleri duaları ile desteklemeleri. Allah’ın izni ile Şanlıurfa’mız gelişecek ve yükselecek, Urfa’mız turizm şehri, sanayi şehri olacak” diye konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından iş makineleri ile yıkım gerçekleştirildi.
Vatandaşlar, bölgenin turizme kazandırılmasından dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı