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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

ZBT araçlarının geçmesi

Zırhlı Araç Komando Bild Dolar 

-Tankların geçmesi

( HATAY ) HATAY

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi. Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar tank ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Şanlıurfa, Suriye sınırına gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.

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