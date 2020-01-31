Şanlıurfa Kudüs için tek yürek oldu

-Vatandaşlardan görüntüler

-STK temsilcilerinden görüntüler

-Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklamayı okuyan Memur- Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun'un açıklaması

-Kudüs lehine slogan atan vatandaşlardan görüntüler

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa'dan ‘Yüzyılın Anlaşması'na tepki- ABD’nin sözde barış planı eylemi protesto edildi ŞANLIURFA



– Şanlıurfa’daki sivil toplum kuruluşları, Filistin sorununun çözüm için ABD ve İsrail tarafından açıklanan ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gösteren tek taraflı plana tepki gösterdi. Şanlıurfa’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla Dergah Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından, ABD ve İsrail'in sözde çözüm planı protesto edildi. Yapılan basın açıklamasında, planın Filistin'i parçalama ve yok etme planı olduğu vurgusu yapıldı. Şanlıurfa sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı okuyan Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, “ABD Başkanı Donald Trump, terörist İsrail’in güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği planını açıkladı.

Herkesçe malum olan ve emperyalizmin genel karakteri olan hukuku hiçe sayma alışkanlığı bu açıklamayla bir kere daha deklare edilmiştir. Özellikle Kudüs’ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması, daha açık ifadeyle ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği terör eylemleriyle ayakta kalmaya çalışan Siyonist İsrail’in yine kör bir inançla ABD tarafından desteklenmesi, terörün meşrulaştırılması ve yaygınlaştırılması noktasında kirli bir işbirliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır. Yüzyılın Planı denilen içerik, Filistin’in küçültülmesi, Kudüs’ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibarettir. Kısaca, plan da anlaşma da soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir. ABD ve İsrail, altmış yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi deniyor. Postalla, kanla olmadı, kravatla ve kalemle deneyelim diyorlar. Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin’in düşmanı, Kudüs’ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız. Biz Hz. Ömer’den, Selahaddin Eyyubi’den, Yavuz Sultan Selim’den, Abdülhamit’ten bize miras kalan ilk kıbleyi koruma gururunu, bağımsız Filistin ve özgür Filistinliler ile birlikte devam ettirme onurunu yaşamakta ve mukaddes bir miras olarak gelecek nesillere aktarmakta kararlıyız. Yaşasın bağımsız Filistin, yaşasın Müslümanların onuru, insanlığın barış ve huzuru güzel Kudüs. Söz veriyoruz, Filistin de Kudüs de özgürleşecek, ABD de İsrail de Orta Doğu’dan defolacaktır” ifadelerini kullandı.



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