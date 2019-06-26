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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa kavruluyor...Termometreler 58 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa kavruluyor...Termometreler 58 dereceyi gösterdi

termometreden görüntü

Rekor Güneş Çarpması Gesi 

-çocuklardan görüntü
-bankta yatan vatandaştan görüntü
-çocukların havuza girmesi
-röportajlar
-detaylar

( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü. Vatandaşlar kavurucu sıcaklıkta evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar boş kaldı, belediye havuzları çocukların akınına uğradı. Yılın yeni sıcaklık rekoru Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geldi. Kentte termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü. Kavurucu sıcaklıkta vatandaşlar evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar da boş kaldı. Sıcak havadan bunalan çocuklar belediyenin ücretiz havuzlarına akın etti. Öte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklar doğrultusunda oluşması muhtemel güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
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