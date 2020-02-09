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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa gece eksilere düştü süs havuzları buz tuttu Haberi

Şanlıurfa gece eksilere düştü süs havuzları buz tuttu Haberi

Şanlıurfa’da kristalleşen su şöleni

Hava Sıcaklığı Hatıra Fotoğrafı Uttu 

-Balıklıgöl değirmeninden görüntü
-süs havuzlarından detay
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da kristalleşen su şöleni ŞANLIURFA

- Hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye kadar düştüğü Şanlıurfa’da su birikintileri ile süs havuzları buz tuttu. Şanlıurfa’da gündüz 0 derece civarında seyreden hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 5 dereceye kadar düşüyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle şehrin bir çok noktasında bulunan süs havuzları buz tuttu. Havuzlardaki buz kalınlığı birkaç santimetreye kadar ulaştı. Donan değirmende hatıra fotoğrafı Yollardaki su birikintileri de donarken Balıklıgöl havzasında bulunan su değirmeni de buz tuttu. Yüzeyi buz tabakası nedeniyle kristalleşen değirmenin pervanesi, güneş ışınlarıyla birleşince ortaya görsel bir şölen çıktı. O anı fotoğraf albümlerine eklemek isteyen vatandaşlar, dondurucu soğukta buz tutan değirmenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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