Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’dan sınıra askeri sevkiyat

Şanlıurfa’dan sınıra askeri sevkiyat

askeri araçların yolda gidişi

Zırhlı Araç Askeri Araç Askeri Konvoy 

-arka arkaya dizilişleri
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) -- Onlarca askeri araç sınıra sevk ediliyor- Askeri araçlar uzun kuyruklar oluşturdu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’dan yola çıkan yaklaşık 50 araçlık askeri konvoy sınıra doğru hareket etti. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından yola çıkan ve aralarında zırhlı araç, personel taşıyıcılar ve lojistik araçların da bulunduğu yaklaşık 50 araçlık askeri konvoy sınır hattına doğru hareket etti. Askeri konvoydaki araçların Suriye sınırında bulunan doğu illerine gittikleri belirtildi. (Şİ)
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama!Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama!
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı