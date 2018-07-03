Şanlıurfa’dan sınıra askeri sevkiyat

-arka arkaya dizilişleri

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( ŞANLIURFA ) -- Onlarca askeri araç sınıra sevk ediliyor- Askeri araçlar uzun kuyruklar oluşturdu ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’dan yola çıkan yaklaşık 50 araçlık askeri konvoy sınıra doğru hareket etti. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından yola çıkan ve aralarında zırhlı araç, personel taşıyıcılar ve lojistik araçların da bulunduğu yaklaşık 50 araçlık askeri konvoy sınır hattına doğru hareket etti. Askeri konvoydaki araçların Suriye sınırında bulunan doğu illerine gittikleri belirtildi. (Şİ)

