Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’dan sınır birliklerine tank sevkiyatı

Şanlıurfa’dan sınır birliklerine tank sevkiyatı

Şanlıurfa’dan sınır birliklerine tank sevkiyatı

Askeri Araç Askeri Birlik 

-tank sevkiyatından detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen çok sayıda tank, Şanlıurfa'dan sınır birliklerine doğru yola çıktı. Türkiye'deki farklı birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan tank konvoyu, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Burada ikmalleri ve bakımları yapılan tırlar daha sonra Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere destek için tugay komutanlığından çıkış yaptı. Şanlıurfa - Mardin karayolunda ilerleyen konvoyun Ceylanpınar ve Nusaybin’deki birliklere takviye amacıyla gittiği öğrenildi. (BB-SD-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Konyada Kahreden Olay: 4 Çocuk Hayatını KaybettiKonyada Kahreden Olay: 4 Çocuk Hayatını Kaybetti
Eğlence Mekanındaki Hesap Kavgası Cinayetle BittiEğlence Mekanındaki Hesap Kavgası Cinayetle Bitti
Turistler Gitti Takıları Definecilere KaldıTuristler Gitti Takıları Definecilere Kaldı
İstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltıİstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı