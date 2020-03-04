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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’dan İdlib’e 4 tır insani yardım

Şanlıurfa’dan İdlib’e 4 tır insani yardım

Şanlıurfa

Mazlum Alabalık İdlib Sığınma İnsani Yardım 

-İdlibe 4 tır insani yardım
-Yardım tırlarından görüntüler
-Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem konuşması
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'dan, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 4 tır insani yardım gönderildi. Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde, birçok dernek ve vakfın katkılarıyla temin edilen gıda maddesi, çadır ve giysilerden oluşan 4 tır insani yardım Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için merkez Eyyübiye ilçsesi Yenice Mahallesi'nde tören düzenlendi.
“Mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz” Her zaman mazlumların yanında olduklarını belirten Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, “Bugün burada öncelikle İdlib’in kırsalında, bombalardan, zulümden kaçıp sığınmak zorunda kalan İdlibli kardeşlerimizin gönüllülerinde sevinç, sofralarında bereket olacak şekilde 4 adet iyilik Tırlarımızı gönderiyoruz. Yardım ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah İdlib’de kırsalda yetim köyleri kurmaya çalışacağız. Kalabalık ve düzensiz olan bölgelere gidip yardım dağıtamıyoruz, çünkü kargaşa oluyor. İdlib’de bu projemizi geliştireceğiz” ifadelerini kullandı. Yapılan duaların ardından insani yardım tırları İdlib’e doğru yola çıktı. (SÖ-SD-
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