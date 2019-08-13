Şanlıurfa’daki yangın kontrol altına alındı

-olay yerindeki itfaiye araçları

-giriş ve çıkış yapan araçlar

-tomalar

-ambulanslar

-kalabalık

-dumanlar

-alevler

-müdahale



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da inşaat malzemesi, plastik, beyaz eşya ve ısı yalıtım malzemelerinin satıldığı yapı markette çıkan yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, akşam saat 19.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde inşaat malzemesi, plastik, beyaz eşya ve ısı yalıtım malzemelerinin satıldığı yapı market ile eşyaların bulunduğu depoda yangın çıktı. Müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına jandarma ve emniyete ait TOMA’lar ile ilçe belediyelerine ait park ve bahçe sulama araçları da destek verdi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kontrol altına alınan yangını tamamen söndürme çalışmaları devam ediyor.

