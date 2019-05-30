Şanlıurfa’daki terör operasyonunda yakalanan 13 kişi daha tutuklandı



-Şanlıurfa'da terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, iki polisin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlılardan 13'ü daha tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 18 Mayıs'taki operasyonda öldürülen iki teröristle ilişkileri bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılardan 29'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.E, C.Y, C.Z, F.A, M.A, Z.A, B.A, F.A, M.K, Ö.G, V.K, G.A. ve M.S.Y. çıkarıldıkları nöbetçi nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi'nde 18 Mayıs Cumartesi günü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit olmuş, iki polis memuru yaralanmıştı. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 51 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 22 zanlı 25 Mayıs Cumartesi günü adliyeye sevk edilmiş, 1 kişi tutuklanmış, diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı.

