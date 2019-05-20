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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'daki tefeci operasyonunda 8 tutuklama

Şanlıurfa'daki tefeci operasyonunda 8 tutuklama

İş yerlerinde polisin arama yapması

Adli Kontrol Kredi Kartı Tefecilik Tefeci Operasyonu Pos Cihazı 

-Genel detaylar
-Ele geçirilenlerin sergilenmesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince mali suçlarla mücadele alanında “Pos tefeciliği” suçunun önlenmesine yönelik il merkezinde kuyumcu adı altında faaliyet gösteren bazı iş yerlerine operasyon düzenlendi.
İş yerlerine yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda mağdura ait tapu belgesi, çek, senet, kredi kartı, pos cihazı ve belgeler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8’i sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tefecilik suçuyla mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi.
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