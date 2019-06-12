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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi

Şanlıurfa’da zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi

Olay yerinden görüntüler

Görgü Tanığı Trafik Kazası Zincirleme Kaza 

-Görgü tanığı Hakan İnce'nin konuşması
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Abide kavşağında meydana geldi. Trafik ışıklarındaki zincirleme kazasında, 63 NE 0125, 63 EY 250, 63 AAF 580 63 KK 629 ile 63 E 1160 plakalı 5 otomobil birbirine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Araçların kavşaktaki ışıklarda aniden fren yaptıkları için zincirleme kazanın meydana geldiğini belirten görgü tanığı Hakan İnce, “ Araçlar Abide kavşağının ışıklarında araçlar aniden fren yapınca 5 araç birbirine girdi. Zincirleme kazasında herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SÖ-AOA-Y)
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