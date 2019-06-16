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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1’ağır 5 yaralı

Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1’ağır 5 yaralı

kaza yapan araçlar

Hastane Trafik Kazası Zincirleme Kaza 

-hastaneye getirilen yaralılardan biri
-hastaneden detaylar
-ambulans

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da 3 araç ile bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Suruç karayolu üzeri Şanlıurfa çıkışında yaşandı. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 3 araç ile bir tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardaki 5 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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