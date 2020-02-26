Şanlıurfa’da zeytin ve fıstık fidanı ekimine başlandı

-Şanlıurfa’da fıstık ve zeytin fidanı ekimi başlandı

-Fidan ağaçlarından görüntüler

-Vatandaşlardan detaylar

-Röportajlar

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA )- Vatandaşlar bu yıl çam ve meyve fidanlarına yöneldi ŞANLIURFA



- Şanlıurfa`da fıstık ve zeytin fidan ekimi sezonu başladı.

Bağ ve bahçelerinde bakımlarını yapan vatandaşlar, fidan yetiştiricilerden meyve ağaçları alarak yeni alanlara dikime başladı.

Şanlıurfa’da havaların ısınmasıyla fıstık ve zeytin fidan ekimi sezonu başladı.

Bağ ve bahçelerde bakımlarını yapan vatandaşlar, yeni alanlara ağaç ekmek için fidan yetiştiricilerden fidan alarak dikime başladı.

Fidan ağaçları türüne göre, 3 liradan başlayıp 30 liraya kadar çıkıyor. Fidan yetiştiricileri bu yıl fidan dikim sezonun açıldığını belirterek, vatandaşların da çam ve meyve fidanlarını daha çok aldıklarını belirtti.

“Vatandaşlar bu yıl çam ve meyve ağaçlarına yöneldi” Şanlıurfa’da fidan dikme sezonu başladığını aktaran çiftçi Hüseyin Polat, “Şanlıurfa’da en çok ekilen zeytin ve fıstık ağaçlarıdır. Fıstığın kökü Şanlıurfa’dır. Gaziantep fıstığın montajını ve ambalajını yaptığı için Gaziantep diye geçiyor. Şu an Şanlıurfa’da ekilen fıstık çoğunlukla zeytindi, ama vatandaşlar bu yıl meyve ve çam ağaçlarını yöneldi. Oksijeni yoğun olduğu için insanlar çam ağaçlarına yöneldi. Havaların güzel olmasıyla yoğunluk olarak kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar fidanlara talep ediyor. Çam fidanı 15-30 lira, fıstık fidanları 3-5 lira ceviz fidanı 10-20 lira arasında değişebiliyor” dedi.

Fidan yetiştiricilerinden meyve fidanı alan Mehmet Kızıltaş ise evinin bahçesine meyve ağacı dikeceğini belirtti.

(SÖ-SD-



loading...