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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da yılanın ısırdığı kadın öldü

Şanlıurfa’da yılanın ısırdığı kadın öldü

Şanlıurfa’da yılanın ısırdığı kadın öldü

Hastane Asad Gesi Yaralı Kadın Kadın Hasta 

-Adli tıp Kurumundan detaylar
-yanıklarından detay
-yakınından röportaj
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA )- Yılanın ısırdığı kadın hayatını kaybetti ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yılanın ısırdığı kadın hastanedeki 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Kadıoğlu kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Ümran Karadaş (32), tarlada mercimek hasadı yaptığı sırada yılan ısırdı. Yılanın ısırması sonrası acılar içinde bağıran Karadaş’ı fark eden yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yaralı kadını ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Karadaş, daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Yoğun bakıma alınan kadın 6 gün sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan ceset defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. “Mercimek hasadı yaparken yılan ısırdı” Yengesinin tarlada mercimek hasadı yaptığı sırada yılan ısırdığına belirten Mehmet Vural, “Yengem tarlada mercimek hasadında çalışırken yılan ısırmasından dolayı vefat etmiştir. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı” diye konuştu.
(BB-
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