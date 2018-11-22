Şanlıurfa’da yağmur ve sis etkili oldu

-şehirden genel ve detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun sisle karşılaştı. Şanlıurfa’da sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmurla birlikte yoğun sis ile karşılaştı. Dün gece etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde beraberinde sis de getirdi. Sabah saat 04.00 sıralarında etkili olmaya başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini azaltmaya başlasa da tamamen kaybetmedi. Sis tabakası şehrin üzerini kapladı. Sürücüler, sis ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. (Şİ)

