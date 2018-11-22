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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da yağmur ve sis etkili oldu

Şanlıurfa’da yağmur ve sis etkili oldu

sis ve yağmurda ilerleyen araçlar

-şehirden genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun sisle karşılaştı. Şanlıurfa’da sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmurla birlikte yoğun sis ile karşılaştı. Dün gece etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde beraberinde sis de getirdi. Sabah saat 04.00 sıralarında etkili olmaya başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini azaltmaya başlasa da tamamen kaybetmedi. Sis tabakası şehrin üzerini kapladı. Sürücüler, sis ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. (Şİ)
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