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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa'da vatandaşlar park yeri için birbirine girdi...Polis kavgayı havaya ateş ederek ayırdı Haberi

Şanlıurfa'da vatandaşlar park yeri için birbirine girdi...Polis kavgayı havaya ateş ederek ayırdı Haberi

Kavga anı

Polis 

-polisin havaya ateş açması

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da iş yeri sahibi ile sürücü arasında park yeri yüzünden çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı. Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Bambasuyu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre bir iş yeri sahibi ile aracını iş yerinin önüne park etmek isteyen sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışma her iki kişinin yakınlarının karışmasıyla kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmak için polis havaya ateş açtı. Kavgada 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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