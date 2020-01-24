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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama Haberi

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama Haberi

operasyona giden araçlar

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Narkotik Metamfetamin 

-evlerde yapılan aramalar
-adliyeye çıkarılan zanlılar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken şahısların kaldıkları evlerde narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada ise 5 kilo 200 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-SD-
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