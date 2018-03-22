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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

- Polis ekiplerinin yakıt deposunda arama yapması - Bir otomobilin yakıt deposunda 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da düzenlenen operasyonda, 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunda yaptığı aramada plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.Ekipler, araçta yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 4 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yakıt Deposu 

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