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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

- Uyuşturucu bulunan kamyonet - Uyuşturucunun bulunması - Kamyonet kasasında 115 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında yapılan aramada 115 kilo 500 gram kubar esrar bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolu kent girişinde, durumundan şüphelendikleri 21 AE 150 plakalı kamyoneti durdurdu.Kamyonetteki aramada, kasaya gizlenmiş 115 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla kamyonda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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