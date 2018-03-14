Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

- Uyuşturucu bulunan kamyonet - Uyuşturucunun bulunması - Kamyonet kasasında 115 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında yapılan aramada 115 kilo 500 gram kubar esrar bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolu kent girişinde, durumundan şüphelendikleri 21 AE 150 plakalı kamyoneti durdurdu.Kamyonetteki aramada, kasaya gizlenmiş 115 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla kamyonda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.