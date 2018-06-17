Şanlıurfa’da trafik kazası: 9 yaralı

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( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Adnan S. idaresindeki 33 FP 728 plakalı otomobil, Yusuf Ç. yönetimindeki 63 YH 345 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta, aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık Ekipleri'nde ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kaza yapan Yusuf Ç. idaresindeki otomobilde bulunan ailenin bayram ziyaretine gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

