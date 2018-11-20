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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı Video

Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı Video

- Siverek Devlet Hastanesi acil girişi - Yaralı yakınlarının toplanması - Ambulansın hastaneye gelişi - Yaralıların acil servise bırakılmasıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa ’nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.Mehmet Ali Ket'in kullandığı 35 ZBN 52 plakalı otomobil, Siverek - Viranşehir kara yolunun 40. kilometresinde şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile otomobildeki Medine, Bedriye, Lütfiye, Büşranur (6), Kübranur (8), Elif (4) ve Asiye (10) Ket yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan sürücü Ali Ket'in durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Acil Servis Hastane Bild Irak 

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