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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı Haberi

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı Haberi

- Vinçin kaza yapan kamyonu kurtarmaya çalışması - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Yolda jandarmanın çalışması - Kamyon sürücü Sefa Secici ile röportaj - Plastik yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen plastik yüklü 63 NR 666 plakalı kamyon ile 41 SR 778 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun Arat Dağı mevkisinde çarpıştı.Kazada otomobil tarlaya savrulurken yaralanan Mahmut Alpkırağı (20), Hüseyin Ovabeyli (21), Faysal Çiçek (21), Harun Karakaya (24) ile ismi öğrenilmeyen bir kişi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunda araç kuyruğu oluşurken, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Jandarma 

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