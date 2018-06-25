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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

yaralı çocukların ambulanslara alınması

Trafik Kazası Alabalık Ticari Araç Sağlık Ekipleri Yaralı Çocuk 

-otomobilde sıkışan sürücünün çıkartılması
-ambulanslar
-kalabalık
-polisler
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesine bağlı Maşuk Toki yolunda yaşandı. Mustafa Y.’nin kullandığı 21 FY 876 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 DP 887 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı çocukları ambulansta tedavi altına alırken araçta sıkışan sürücü ise vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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