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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Ambulanslar

Trafik Kazası Alabalık 

-Kaza yapan araçlar
-Kalabalık
-Araçların başındaki itfaiye ekipleri
-Yere dökülen malzemeler ve araç parçaları
-Genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi ile Gaziantep’in Nizip ilçesi arasında yaşandı. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla kapanan yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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