Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

-Kaza yapan araçlar -Kalabalık -Araçların başındaki itfaiye ekipleri -Yere dökülen malzemeler ve araç parçaları -Genel ve detaylar
( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA
- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi ile Gaziantep’in Nizip ilçesi arasında yaşandı. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla kapanan yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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