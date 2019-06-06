Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

-Kaza yapan araçlar

-Kalabalık

-Araçların başındaki itfaiye ekipleri

-Yere dökülen malzemeler ve araç parçaları

-Genel ve detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi ile Gaziantep’in Nizip ilçesi arasında yaşandı. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla kapanan yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

