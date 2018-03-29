Şanlıurfa’da torbacı operasyonu: 6 gözaltı

-Evlere baskın düzenlenmesi

-Kapıların koçbaşıyla kırılması

-İçeride yapılan aramalar

-Ele geçirilen malzemeler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şahısların kaldığı evlere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, pencerelerden ve koç başıyla kapıları kırıp içeri girdi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 6 zanlıyı gözaltına alırken yapılan aramalarda 110 adet uyuşturucu madde niteliğinde hap, 2 paket metamfetamin maddesi, 2 paket eroin, 2 av tüfeği ile 97 mermi yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

