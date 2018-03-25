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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa’da tonlarca bedava sarımsak şaşkınlığı

Şanlıurfa’da tonlarca bedava sarımsak şaşkınlığı

kamyonetteki sarımsaklar

Bisiklet 

-sarımsakların dağıtılması
-vatandaşların alması
-çeşitli şekillerde götürmeleri
-Suriyeli Hemude Cemal ile röportaj (kürtçe)
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA - ÖZEL)- 7 ton sarımsağı para etmiyor diye bedava dağıttı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Suriye uyruklu bir şahıs, ektiği 7 ton sarımsağı para etmiyor gerekçesiyle vatandaşlara bedava dağıttı.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Murat kırsal Mahallesinde aldığı 40 bin lira borç parayla 23 dönüm arazi kiralayarak sarımsak eken Suriye uyruklu Hemude Cemal topladığı sarımsaklar para etmeyince bedava dağıttı.
Kamyonete yüklediği 7 ton sarımsağı sokakları dolaşıp dağıtan Hemude Cemal, para etmediği için anne ve babasının hayrına vatandaşlara bedava verdiğini söyledi.

Bedava sarımsağı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sarımsak torbalarını el arabası, at arabası, bisiklet ve omuzlarına alan vatandaşlar evlerine götürdü. Her şeyin kısmet olduğunu dile getiren Cemal, "Marut köyünde 23 dönüm tarla kiraladım. 6 ay boyunca hizmet ettim. 40 bin lira parayı borca edip masraf yaptım. Bugün de bu sarımsaklar para etmiyor. Ben de annem ve babamın hayrına dağıtıyorum, Müslümanlar yesin. Her şey kısmetmiş. Şu anda 7 ton sarımsağı dağıtıyorum" diye konuştu.

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