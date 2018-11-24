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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon Haberi

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon Haberi

- Şanlıurfa 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyo - Ekiplerin bir adrese operasyon düzenlemesi - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi - Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 3 şüpheliyle, terör örgütü adına milis ve işbirlikçilik faaliyetleri içerisinde oldukları tespit edilen 6 zanlı yakalandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik faaliyetlerde bulundukları belirlenen kişilerin kimliklerini belirledi.Kent merkezinde çeşitli semtlerde önceden belirlenen şüphelilere ait adreslere özel harekat ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyonlarda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi ile terör örgütü adına milis ve işbirlikçilik faaliyetleri içerisinde olduğu belirtilen 6 zanlı gözaltına alındı.Sağlık kontrolünün ardından emniyette götürülen 9 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal Medya Akalan Propaganda Terör Örgütü Trol 

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