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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 9 gözaltı Haberi

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 9 gözaltı Haberi

operasyon anları

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-detaylar
-gözaltılar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik bazı adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 kişi ve terör örgütü adına milis ve işbirlikçilik faaliyetlerinin içerisinde olduğu bildirilen 6 kişi olmak üzere toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.
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