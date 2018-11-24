Şanlıurfa’da terör operasyonu: 9 gözaltı Haberi

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik bazı adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 kişi ve terör örgütü adına milis ve işbirlikçilik faaliyetlerinin içerisinde olduğu bildirilen 6 kişi olmak üzere toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

