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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da terör operasyonu

Şanlıurfa’da terör operasyonu

operasyondan görüntüler

Terör Operasyonu Terör Örgütü Avcılık Silahlı Terör Örgütü Irak 

-zanlıların adliyeye sevki

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si savcılık tarafından serbest bırakılırken 1 kişi ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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