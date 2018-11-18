Şanlıurfa’da temayül yoklaması sistemde yaşanan sorun nedeniyle 2 saat geç başladı Haberi

-çorba dağıtımı

-kabinler

-kalabalık

-AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat'ın açıklaması



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti. Yoklama, sistemde yaşanan aksaklık nedeniyle yaklaşık 2 saat geç başladı.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti. 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen yoklama, sistemde yaşanan aksaklık nedeniyle yaklaşık 2 saat geç başladı.

Kapıda bekleyen delegeler, sistemin gelmesini bekledi. Yaklaşık 2 saat sonra sistemdeki sıkıntı giderilince delegeler oylarını kullandı. Temayül Yoklamasına AK parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun başkanlık yaptı. Sorgun ile birlikte Adıyaman ve Kahramanmaraş milletvekilleri de yoklamada hazır bulunurken kapıda bekleyenlere sistemde yaşanan sıkıntıyı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve milletvekilleri anlatarak en kısa zamanda yoklamanın başlayacağını iletti. Yoklamayla ilgili bir değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat,” Bu gün biz Şanlıurfa temayül yoklamasını yapıyoruz. Öncelikle bu temayül yoklamasının Şanlıurfa ilimize, ilçelerimize, bütün aday adaylarımıza ve davamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. 81 ilimizle birlikte biz burada e-temayül yoklaması yapıyoruz. Temayül yoklaması bizim aday belirlemede uygulamış olduğumuz kriterlerden bir tanesi. Burada teşkilatın eğilimini alıyoruz. Aday adayları yönünde eğilimleri nelerdir, onunla ilgili temayül yoklaması yapıyoruz. Bugün Şanlıurfa’daki bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımız, mahalle başkanlarımız gelip burada aday adaylığı noktasında, aday belirleme noktasındaki eğilimlerini bu gün sandığa dökecekler. Bunu inşallah saat 10.00 ile 16.00 arasında e-temayül olarak yoklayıp bundan sonra da genel merkezimize götürüp sonuçları genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın göreceği yerde, tabi burada e-temayülün burada oylanmasının hemen neticesinde cumhurbaşkanımız hemen sonucunu görebilecek. Eskiden biliyorsunuz yapmış olduğumuz temayül yoklamalarında kağıtları götürüp genel merkezimizde belki 2-3 gece okuduğumuz zamanlar oldu. Bundan sonra da saat 16.00’da inşallah sandıkları kapattığımızda sonuçların ne olduğunu direk genel merkezimiz görecek” dedi.

Temayül yoklamasının saat 16.00’da tamamlanacağı belirtilirken yoklamanın yapıldığı spor salonunun önünce bekleyen delegelere ve polislere ise çorba ikramı yapıldı.

