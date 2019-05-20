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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu

- Operasyon sonucu ele geçirilen pos cihazları, ve dokümanlardan görüntüler - Detaylar - Tutuklanan şüphelilerden görüntü - Gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da pos cihazı kullanarak tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, mali suçlarla mücadele kapsamında il merkezinde kuyumculuk faaliyeti altında pos cihazı kullanılarak tefecilik yapan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise mağdurlara ait tapu, çek, senet, kredi kartı, pos cihazları ve belgeler ele geçirildi.

Adli Kontrol Kredi Kartı Tefecilik Pos Cihazı Irak 

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