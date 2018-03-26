Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama Haberi

Şanlıurfa’da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama Haberi

Zanlıların polis eşliğinde emniyetten çıkarılması

Polis Akalan Tefecilik 

-Adliye giriş

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklanırken, şahısların kaldığı ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda belge ve bir adet silah ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda tefecilere yönelik operasyon başlattı. Operasyon neticesinde K.Ş., M.Ş., B.T., D.D., İ.B. ve F.K. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken şahısların kaldığı ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda belge ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı