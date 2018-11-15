Şanlıurfa’da tefeci operasyonu: 8 tutuklama

-iş yerlerine düzenlenen operasyon

-yapılan aramalar

-zanlıların emniyetten çıkarılışı

-zanlıların adliyeye getiriliş



( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da kendilerine kuyumcu süsü veren tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, maddi durumu iyi olmayan vatandaşların bu durumundan faydalanarak “Pos” adı verilen kredi kartı tefeciliği yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, çok sayıda pos makinesi, kredi kartı ve hesap defteri ele geçirilirken 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ)

