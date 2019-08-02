Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da tarihi Pazar Cami’si ibadete açıldı

Şanlıurfa’da tarihi Pazar Cami’si ibadete açıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin konuşması

Restorasyon Cuma Namazı Ethan 

-Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı konuşması
-Pazar Camisinden detaylar
- Vatandaşlardan görüntüler
-Genel detaylar
--ARŞİV-

( ŞANLIURFA )- 740 yıllık cami ibadete açıldı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da onarım ve tadilat için kapatılan tarihi Pazar Camisi restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı. Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesi Haşimiye Meydanı'nda bulunan tarihi Pazarı Camisi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. 2017 yılından beri restorasyon çalışmaları devam eden cami Cuma namazı kılınarak ibadete açıldı. Şanlıurfa’nın en eski camilerinden olan Pazar Camisi'nin açılışını gerçekleştiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Şanlıurfa’nın ata yadigarı olan en eski camilerinden biri olan Pazar Cami’si bugün itibariyle cuma namazı kılınarak vatandaşlarımız için ibadethane açıldı. 2 yılla yakın bir dönem restorasyon çalışması yapılıyordu. Pazar Camisi’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Pazar Camisi'ne, Hoca Ahmet Camisi de denilmektedir. Pazar Camisi 12. yüzyıla kadar dayanan bir tarihe sahiptir. Pazar Camisi asırlardır bu şekilde ayakta duruyor” dedi.
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı’da, "Bugün Şanlıurfa ilimizin en eski camilerinden biri olan ve 12. yüzyılda yapılan Pazar Camisi’nin restorasyon sonrası ibadete açıldı. Restorasyon 18 aylık bir sürede yapıldı. 10 Ekim 2017’de ihalesi yapıldı. 4 Aralık 2017’de müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı. Ocak 2018 tarihi itibariyle cami ibadethaneye kapatıldı. Pazar Camisi’nde izinsiz olarak yapılan eklentilerin hepsi kaldırıldı. Caminin ana yapısı çelik demirlerle birbirine bağlandı. Cami içerisinde kaybolan kitabeler açığa çıktı. Cami üst örtüsü statik olarak güçlendirildi. Camide Balıklıgöl Platosu’ndan gelen su açığa çıkarıldı. 11 Nisan Şanlıurfa Kurtuluş yıllarında olan minarede restore edildi. Cami giriş kapısı tekrar kemerli bir şekilde ortaya çıkarıldı” diye konuştu.
Pazar Camisi'nin açılışına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Mehmet Ali Cevheri, Eyyübiye İlçe Müftüsü, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İlgili Foto Galeriler
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı