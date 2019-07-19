Şanlıurfa’da taksilere ceza yağdı Haberi

-6 araç trafikten men edildi

-Çekicilerle çekilen araçlar

-Ceza kesilmesi

-Trafik polislerinin ticari araçları durdurması, ceza yazması

-Sürücülerin tepkileri



( ŞANLIURFA )- 6 ticari araç trafikten men edildi ŞANLIURFA



- Ülke genelinde bugün yapılan ticari araç uygulaması kapsamında Şanlıurfa’da birçok taksiye ceza yağdı. 6 ticari araç da trafikten men edildi. Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün aldığı talimat ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce sabah saatlerinde itibaren kentin farklı noktalarında ticari araç uygulaması yapıldı. Trafik polislerince durdurulan ve evrak eksikliği ile insan taşımacılığı belgesi olmadan trafiğe çıkan birçok ticari araca ceza yağdı. Belediyeden izin belgesi almadan taşımacılık yapan sürücülere de 1002 lira ceza kesildi. Uygulama kapsamında 6 ticari araçta trafikten men edildi. Trafik polisleri, herhangi bir evrak eksikliği bulunmayan ve kurallara uyan ticari araç sürücülerine de teşekkür etti.

